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Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

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Double Dodgers, cep telefonunuzda oyun oynarken tehlikeli bir kaldırımda yürüyen karakterinizle yön bulmanız gereken bir beceri oyunudur! Yolunuza çıkan engelleri atlatmak için soldan sağa doğru hareket edin ve hayatta kalmak için telefonunuzdaki karakterle birlikte zıplayın. Yüksek bir puan almak için düşmeden her iki karakteri aynı anda kontrol edin! Oynayarak telefonunuz için tonlarca farklı görünümün kilidini açabilirsiniz. Sokaklarda kaçmayı başarabilir misiniz? Kontroller: Hareket - ok tuşları / wasd Yaratıcı hakkında: Double Dodgers, Pelican Party tarafından yaratıldı. Her ikisi de Poki'de oynanabilen Nugget Royale ve Ducklings.io ile tanınırlar!

Web Sitesi: poki.com

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