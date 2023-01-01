Bomber Royale, NadGames tarafından oluşturulan çevrimiçi bir 3D battle royale oyunudur. Muhteşem gerçek zamanlı aksiyonla hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar sunan Bomber Royale'de sizi havaya uçuracak heyecan verici maçlar var. Bir bomba atıp rakiplerinize doğru itin ve doğru anda patlamasını bekleyin. Cephaneliğinizi yenilemek ve bonus öğeler almak için çevrenizdeki kasaları ve öğeleri yok edin. Yeni görünümlerin kilidini açmak için oyun içi para biriminizi bile kullanabilirsiniz. Devam edin ve bir şans verin, bu oyun tam bir bomba! Hareket - WASD veya Ok tuşları Bomba bırakın - Boşluk çubuğu Bomba itin - Sol fare düğmesi Bomber Royale, NadGames tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer heyecan verici oyunlara göz atın: Combat Online, Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, PixWars 2 ve Rebels Clash

Web Sitesi: poki.com

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