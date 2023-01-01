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Combat Online

Combat Online

poki.com

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Combat Online (Combat 5), NadGames tarafından oluşturulan hızlı tempolu, birinci şahıs çok oyunculu bir nişancı oyunudur. Oyun orijinal hit Combat Reloaded'ın devamı niteliğindedir. Combat Online, bildiğiniz ve sevdiğiniz aynı muhteşem aksiyon dolu savaşları sunuyor. Bu, görsel olarak çevrimiçi olarak mevcut olan en gelişmiş oyunlardan biridir. FFA, CTF veya Takım Savaşı gibi farklı oyun modlarına katılın. >Dünyanın dört bir yanından oyuncularla yüzleşmek için çeşitli arenalara girin. Sizin için yeterince zorlayıcı bir arena bulamıyor musunuz? Combat Online'da harita düzenleyicide kendi arenalarınızı oluşturabilirsiniz. Nihai dövüş şampiyonu olmak için gerekenlere sahip misiniz? Combat Online, diğer adıyla Combat 5, Meksika merkezli NadGames tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Combat Reloaded ve Combat Reloaded 2'nin de yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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