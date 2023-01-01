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1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

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1v1Battle, arenada diğer oyuncularla mücadele ettiğiniz stratejik bir aksiyon 'Yap ve vur' oyunudur. Savaş becerilerinizi geliştirmenize, 1v1 modlarında gerçek oyunculara karşı savaşmanıza ve çok oyunculu savaş oyunlarında usta olmanıza yardımcı olacak benzersiz bir Battle Royale tarzı üçüncü şahıs nişancı ve PVP simülatör oyunu olan 1v1 Battle'da şampiyon olun.

Web Sitesi: 1v1battle.com

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