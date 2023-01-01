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Combat Reloaded 2

Combat Reloaded 2

poki.com

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Combat Reloaded 2, birinci şahıs nişancı çok oyunculu bir oyundur ve popüler Combat Reloaded ve Combat Online oyunlarının devamıdır. Her ikisi de NadGames tarafından geliştirildi. Arenaya adım atın ve topyekün bir savaşa hazırlanın. Dövüşümüzün ortamı için tonlarca farklı harita arasından seçim yapın ve kendinizi birçok farklı silahla silahlandırmaya hazır olun. Hangi takımın galip geleceğini görmek için düşmanlarınızla topyekün bir savaşta savaşın! Zirveye çıkacak becerilere sahip misiniz? Combat Reloaded 2, Meksika merkezli NadGames tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Combat Reloaded ve Combat Online'ın (Combat 5) yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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