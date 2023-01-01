Combat Reloaded, NadGames tarafından oluşturulan çevrimiçi çok oyunculu bir atış oyunudur. Combat Reloaded'da düşmandan galip gelme hedefiyle elit bir takıma katılacaksınız. Bu çok oyunculu oyunda 5 mod ve düzinelerce benzersiz harita bulunur. En fazla 10 oyunculu mevcut bir odaya katılabilir veya kendi özel Ölüm Maçınızı başlatabilirsiniz. Ayrıca 2019'da piyasaya sürülen devam filmi Combat Reloaded 2'ye göz atın veya popüler Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale ve PixWars'ı oynayın. 2 de aynı yaratıcılar tarafından. Nişan almak ve ateş etmek için fare Arenada hareket etmek için WASD Zıplamak için Boşluk çubuğu Silahları değiştirmek için 1-9 sayı tuşları. Combat Reloaded, Meksika merkezli NadGames tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

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