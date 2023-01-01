Çevrimiçi bina simülatörü ve üçüncü şahıs atış oyunu olan 1v1'i keşfedin. Battle royale, inşa dövüşü, kutu dövüşü, bölge savaşları ve tadını çıkarabileceğiniz daha fazla oyun modu!

Web Sitesi: 1v1.lol

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