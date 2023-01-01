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Fury Wars

Fury Wars

poki.com

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Fury Wars, Full HP Ltd tarafından oluşturulan çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Son derece ilginç bir silah cephaneliğine sahip renkli karakterlerden oluşan bir ekip oluşturun, çarpıcı konumlarda rakip partiye karşı savaşın, ekipmanınızı geliştirmek için para kazanın ve kazanmaya devam edin! "Escort", "Golden Rush" ve "Deathmatch" gibi popüler oyun modları, gerçek oyunculara karşı hızlı tempolu rekabetçi aksiyon sunuyor. Fury Wars diğer çok oyunculu savaş oyunlarına benzemez. Devam edin ve bir göz atın!Hareket - WASD veya Ok tuşlarıSaldırı - Sol fare düğmesiÖzel Saldırı - Boşluk çubuğuFury Wars, Full HP Ltd. tarafından oluşturuldu. Diğer çevrimiçi aksiyon/ateş oyunlarını Poki'de oynayabilirsiniz: Mad GunZ, Battle Forces, Blocky Cars ve Koş ve Silah.

Web Sitesi: poki.com

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