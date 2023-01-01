WebCatalog
Raft Wars 2

Raft Wars 2

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Raft Wars 2 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Raft Wars 2, Martijn Kunst tarafından hit oyun Raft Wars'un devamı olarak yaratılan aksiyon dolu bir atış oyunudur. Simon ve erkek kardeşi, hak ettikleri bir tatilden döndüklerinde, gömülü hazinelerini sakladıkları yerin üzerinde bir su parkı bulur. Şimdi altınlarını geri alabilmek için su parkını devre dışı bırakma görevindeler! Hazinenizi geri almak için su kaydıraklarını, havuzları, cankurtaranları, güvenlik görevlilerini ve daha fazlasını mahvedin! El bombalarının, roketlerin ve sal yükseltmelerinin kilidini açmak için stratejik atışlar yaparak para kazanın. Başlangıçta Flash'ta oluşturulan Raft Wars 2, HTML5'e dönüştürüldü, böylece oyunu doğrudan herhangi bir masaüstü veya mobil cihazda oynayabilirsiniz. Fare - Tıkla ve çiz Çekmek için Raft Wars 2, Hollanda merkezli Martijn Kunst ve TinyDobbins tarafından yaratıldı. Aynı zamanda Raft Wars ve Raft Wars Multiplayer oyunlarının da yaratıcılarıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Raft Wars 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Raft Wars

Raft Wars

poki.com

Raft Wars Multiplayer

Raft Wars Multiplayer

poki.com

Tribal Wars 2

Tribal Wars 2

tribalwars2.com

Moto Maniac 2

Moto Maniac 2

poki.com

Cursed Treasure 2

Cursed Treasure 2

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Swindler 2

Swindler 2

poki.com

Aqua Thrills

Aqua Thrills

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

Tribal Wars

Tribal Wars

tribalwars.net

Barbarous 2 Tavern Wars

Barbarous 2 Tavern Wars

now.gg

Bid Wars 2: Business Simulator

Bid Wars 2: Business Simulator

now.gg

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası