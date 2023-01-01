Raft Wars 2, Martijn Kunst tarafından hit oyun Raft Wars'un devamı olarak yaratılan aksiyon dolu bir atış oyunudur. Simon ve erkek kardeşi, hak ettikleri bir tatilden döndüklerinde, gömülü hazinelerini sakladıkları yerin üzerinde bir su parkı bulur. Şimdi altınlarını geri alabilmek için su parkını devre dışı bırakma görevindeler! Hazinenizi geri almak için su kaydıraklarını, havuzları, cankurtaranları, güvenlik görevlilerini ve daha fazlasını mahvedin! El bombalarının, roketlerin ve sal yükseltmelerinin kilidini açmak için stratejik atışlar yaparak para kazanın. Başlangıçta Flash'ta oluşturulan Raft Wars 2, HTML5'e dönüştürüldü, böylece oyunu doğrudan herhangi bir masaüstü veya mobil cihazda oynayabilirsiniz. Fare - Tıkla ve çiz Çekmek için Raft Wars 2, Hollanda merkezli Martijn Kunst ve TinyDobbins tarafından yaratıldı. Aynı zamanda Raft Wars ve Raft Wars Multiplayer oyunlarının da yaratıcılarıdırlar.

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