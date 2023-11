Sugar, Sugar 2, Bart Bonte tarafından yaratılmış bir simülasyon oyunudur. Popüler Şeker, Şeker oyununun devamında, şekeri kahve fincanlarına eleyerek özenle hazırlanmış bulmacaları çözmeye çalışacaksınız. Göreviniz her bir taneciği yakalamak için köprüler ve iyi yerleştirilmiş çizgiler çizmek. Her seviyede yeni ve tatlı bir mücadele olacak ve oyun ilerledikçe engeller zorlaşacak. Her ayrıntılı hedefe ulaşmak için konsantre olun ve zemini kirletmeden her seviyeyi bitirin. Farenin sol düğmesini veya parmağınızı kullanarak bir çizgi çizin ve bardakları doldurun. Bu hat, şekerin istenen alanın dışına düşmesini önlemek için bir duvar veya bariyer görevi görecektir. Şeker, Şeker 2, Bart Bonte tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: candy-sugar-html5, Blue, Green ve Factory Balls Forever

Web Sitesi: poki.com

