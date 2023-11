Yes Bunny 2, hit oyun Yes Bunny'nin eğlenceli ve renkli devamıdır! Adrian Zarzycki tarafından yaratılmıştır. En sevdiğimiz pikselli tavşanımız, havuçlar, yıldızlar ve anahtarlarla dolu bir dünyada ve her seviyede koşmak, zıplamak ve tırmanmak için geri dönüyor. Zıplayan kahramanınızla yeni toprakları keşfedin ve Poki'deki Yeah Bunny 2'deki nihai maceranın tadını çıkarın. Kontroller: Boşluk/fare tıklaması - Atla Yaratıcı hakkında: Evet Tavşan! ve Yes Bunny 2, Polonya merkezli Adrian Zarzycki tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

