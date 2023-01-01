Badminton Stars

Raketinizi alın ve heyecan verici bir badminton aksiyonu için sahaya çıkın! Turnuvaya hükmetmek için her rakibi ezin ve ardından dünyayı fethedin. Bu eğlenceli ve renkli badminton macerasında raketle tam zamanında vurmak başarının anahtarıdır. Kontroller: Uzay - Vur

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