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Smashy Duo

Smashy Duo

poki.com

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Smashy Duo, nakavt edilmeden önce mümkün olduğu kadar çok canavar ve zombiyi vurmak için mücadele eden iki kahramanı kontrol ettiğiniz hızlı tempolu bir arcade oyunudur. Tenis becerilerinizi gösterin ve mümkün olduğunca çok sayıda zombiyi alt edin. Poki'de Smashy Duo oynayın ve oyununuzu daha heyecanlı hale getirmek için güçlendiricilerin ve kahramanların kilidini açın. Smashy Duo oyunu, muhteşem becerilerinizin nasıl biriktiğini görebilmeniz için küresel liderlik tablolarını bile içeriyor! Tarayıcınızda Smashy Duo'yu ücretsiz oynayın ve mümkün olduğunca çok sayıda fütüristik canavarı yok etmenin tadını çıkarın! Kontroller: Boşluk - Başlat Sol ok tuşu - Sola vur Sağ ok tuşu - Sağa vur Yaratıcı hakkında: Smashy Duo, Malezya merkezli Big Frost Games tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Circuroid'in yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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