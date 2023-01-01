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Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

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Papercraft Wars, düşman sizi yenmeden önce onu yenmek için atışınızı eğip açı yapmanız gereken bir arcade oyunudur! Bu karton ve kağıtla dolu dünyada nişan alma becerilerinizi test edin. Atlayın, 1'e 1'de arkadaşlarınıza meydan okuyun veya tek başınıza oynayın ve sonsuz modda ne kadar ileri gidebileceğinizi görün! Bu hedefler onlara neyin çarptığını bilemeyecek. Ateş etmek için A tuşuna / farenin sol tuşuna tıklayıp basılı tutun. 2 oyunculu mod için kırmızı oyuncunun L tuşuna basması gerekir! Papercraft Wars, AVIX Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: , , , , , , , , , ve

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