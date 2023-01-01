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Tank Trouble

Tank Trouble

poki.com

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Tank Trouble, bir labirentte ilerlediğiniz ve düşmanlarınıza füze attığınız çevrimiçi bir tank oyunudur. Tank Trouble sizi labirent benzeri savaş alanlarında zeki ordu generalleriyle karşı karşıya getiriyor. Solo modda savaş ustası Laika ile karşılaşacaksınız. Ayrıca çok oyunculu savaşta bir veya iki arkadaşınıza meydan okuyabilirsiniz. Roketler, bombalar veya çifte kanon gibi özel öğeler düşmanlarınıza karşı size avantaj sağlar. Füzelerin duvarlardan sekerek kendi tankınızı öldürmediğinden daima emin olun. Solo modda tankınızı ok tuşlarıyla kontrol edersiniz. Boşlukla ateş ediyorsunuz. Düşmanlarınızı bulmak için labirentte ilerleyin ve onlar size silahlarını yöneltmeden önce bir kaydetme noktasından ateş edin. Çok oyunculu modda, 1. oyuncu sürüş için "WASD" tuşlarıyla ve ateş etmek için "Q" tuşlarıyla oynar. Oyuncu 2 ok tuşlarını ve boşluk tuşunu kullanır. Oyuncu 3 fare ile oynayabilir. Tank Trouble, Danimarkalı Mads Purup şirketi tarafından yaratılmıştır. Tank Trouble'ı Poki'de ücretsiz çevrimiçi oynayın. Poki en büyük çevrimiçi oyun alanıdır. Her ay 30 milyondan fazla oyuncu Poki'de çevrimiçi oynuyor. Daha fazla harika oyun keşfetmek ister misiniz? En yeni oyunlarımızı içeren Poki ana sayfasına göz atın veya keşfinize Popüler Oyunlar sayfamızda başlayın. Tank Trouble oynamayı seviyorsanız, Clash Of Armor veya diğer Tank Oyunlarından herhangi birinin de keyfini çıkaracaksınız.

Web Sitesi: poki.com

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