WebCatalog
8Bit Fiesta

8Bit Fiesta

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 8Bit Fiesta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

8Bit Fiesta, Frozen Dev tarafından oluşturulan çok oyunculu bir beceri oyunudur. Bir sürü karakter arasından seçim yapın, çeşitli mini oyunlarda arkadaşlarınıza meydan okuyun ve "Fiesta Kralı" unvanına layık olduğunuzu kanıtlayın. 8Bit Fiesta'da sizi ve arkadaşlarınızı saatlerce eğlendirecek hızlı, aksiyon dolu yerel çok oyunculu kargaşa var. Eğer çok oyunculu oyunlardan hoşlanmıyorsanız, esprili bir hikayeye sahip tek oyunculu mod da mevcut. Devam edin ve her şeye göz atın! Kendi başınıza oynamak için "Arkadaş Yok" modunu ve arkadaşlarınızla yerel olarak oynamak için "Çok Oyunculu" modunu seçin. Oyuncu 1Hareket - Ok tuşlarıEylem tuşları - M ve NPlayer 2Hareket - WASD tuşlarıEylem tuşları - T ve RPlayer 3Move - 8456 tuş (Numpad)Eylem tuşları - 1 ve 0Player 4Move - UHJK tuşlarıAksiyon tuşları - P ve O8Bit Fiesta, Frozen Dev tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 8Bit Fiesta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

SuperBattle 2

SuperBattle 2

poki.com

Tower of Babel

Tower of Babel

poki.com

Football Blitz

Football Blitz

poki.com

Lords of Gomoku

Lords of Gomoku

poki.com

Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

MiniBattles

MiniBattles

poki.com

Castle Pals

Castle Pals

poki.com

QWOP

QWOP

poki.com

Mini Golf Club

Mini Golf Club

minigolfclub.io

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

PartyToons

PartyToons

poki.com

Knight Brawl

Knight Brawl

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası