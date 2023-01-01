8Bit Fiesta, Frozen Dev tarafından oluşturulan çok oyunculu bir beceri oyunudur. Bir sürü karakter arasından seçim yapın, çeşitli mini oyunlarda arkadaşlarınıza meydan okuyun ve "Fiesta Kralı" unvanına layık olduğunuzu kanıtlayın. 8Bit Fiesta'da sizi ve arkadaşlarınızı saatlerce eğlendirecek hızlı, aksiyon dolu yerel çok oyunculu kargaşa var. Eğer çok oyunculu oyunlardan hoşlanmıyorsanız, esprili bir hikayeye sahip tek oyunculu mod da mevcut. Devam edin ve her şeye göz atın! Kendi başınıza oynamak için "Arkadaş Yok" modunu ve arkadaşlarınızla yerel olarak oynamak için "Çok Oyunculu" modunu seçin. Oyuncu 1Hareket - Ok tuşlarıEylem tuşları - M ve NPlayer 2Hareket - WASD tuşlarıEylem tuşları - T ve RPlayer 3Move - 8456 tuş (Numpad)Eylem tuşları - 1 ve 0Player 4Move - UHJK tuşlarıAksiyon tuşları - P ve O8Bit Fiesta, Frozen Dev tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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