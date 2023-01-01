SuperBattle 2, YouDevice! tarafından oluşturulan iki oyunculu, rekabetçi bir oyundur. Bu oyun, tek başınıza veya bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz 51 mini oyundan oluşan bir koleksiyon sunar. Futbol, ​​yarış, boks, tenis, tenis, tank maçları, savaş gemileri ve çok daha fazlası gibi oyunlar var. SuperBattle 2 oynarken zamanın ne kadar hızlı geçtiğine inanamayacaksınız. Devam edin ve arkadaşlarınıza şampiyon olduğunuzu gösterin! Eylem tuşları - WASD tuşları Eylem tuşları - Ok tuşları SuperBattle 2, YouDevice! tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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