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Football Blitz

Football Blitz

poki.com

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Bir sonraki futbol yıldırım yıldızı mısınız? Bir arkadaşınıza karşı oynayın veya oyunu kendi ellerinize alın ve klasik bir futbol oyununun bu eğlenceli versiyonunda tüm farklı ve çılgın modları deneyin. Rakibinizi yenmek için saha oyuncunuz ve kaleciniz arasında geçiş yapın. Kontroller: Oyuncu 1 Ok tuşları - Hareket Uzay - Tekme/mücadele M - Anahtar Oyuncu 2 WASD - Taşı Sekme - Tekme/mücadele T-Anahtar

Web Sitesi: poki.com

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