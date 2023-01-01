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Football Legends

Football Legends

poki.com

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Football Legends, MadPuffers tarafından yaratılmış bir spor oyunudur. Takımınızı seçin ve arkadaşınıza veya bilgisayarınıza karşı hızlı futbol oyunları oynayın. Burada savunmanın yanı sıra hücumdan da sorumlusunuz. Maçın sonuna kadar mümkün olduğunca çok gol atmak için zıplayın, tekme atın, kaydırın ve özel güçler kullanın. Eğer bir meydan okuma arıyorsanız, turnuvalara da kayıt olabilirsiniz. Turnuvayı kazanmak için gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayana kadar devam edin ve pratik yapın! Hareket - WASD veya Ok tuşları Shoot - L veya XSupershot - K veya ZFootball Legends, MadPuffers tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Basketball Legends 2020, Basketball Stars, Football Masters, Moto X3M, Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party, Moto X3M Spooky Land ve Tennis Masters

Web Sitesi: poki.com

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