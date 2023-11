Moto X3M çevrimiçi bir bisiklet yarışı oyunudur. Amaç, üzerinden atlamanız veya kaçınmanız gereken devasa, hareketli engellerle dolu seviyelerde motosikletinizi yarıştırmaktır. Son sürenizi azaltmak ve mükemmel bir puan kazanmak için havada takla atabilirsiniz. Ne zaman duracağınızı veya çarpıp yeniden doğacağınızı bilin. Bölümleri mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlamaya çalışın. Moto X3M, ilk olarak 2016 yılında web flash oyunu olarak piyasaya sürüldü. Daha sonra oyun geliştirme stüdyosu Madpuffers tarafından html5 oyunu olarak uyarlandı. Moto X3M, Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party ve en yeni Moto X3M Spooky Land'i içeren Moto X3M serisinin ilk sürümüdür. Bu oyun serisi aynı zamanda Motosiklet Oyunları kategorimizdeki en popüler oyunlardan biridir. Moto X3M'i şu şekilde oynarsınız: Moto X3M'de oynanabilecek toplam 22 farklı seviye bulunmaktadır. Moto X3M serisinin son oyunu Moto X3M Spooky Land'dir. Bu oyun Ekim 2019'da piyasaya sürüldü. Moto X3M serisi, 2016 yılında Madpuffers tarafından geliştirildi. Moto X3M serisinin yanı sıra diğer oyunlarla da tanınıyorlar. Football Masters ve Basketball Stars gibi oyunlar yarattılar. Her seviyede en fazla 3 yıldız alabilirsiniz. Bu yıldızlar zamana dayalıdır. Aşağıda zamanınızı iyileştirmenize ve belki 1 veya 2 yıldızdan 3 yıldıza çıkmanıza yardımcı olacak en iyi ipuçlarını bulacaksınız. Hızınızı kontrol edin. Bazen seviyeyi daha hızlı tamamlamak için hızınızı düşürmek daha iyidir. Numaralarınızda ve gösterilerinizde ustalaşın. Ön taklalar ve arka taklalar yaparak zamanınızdan yarım saniye tasarruf edin. Her atış 0,5 saniye sayılır ve evet toplanır. Ancak bazı hileler sizi yavaşlatabilir; bu nedenle bonus süresinin her zaman buna değmediğini unutmayın. Yere çarptığınızda yalnızca arka lastiğinizin üzerine inerseniz destek alabilirsiniz. Ne kadar dikey olursa o kadar iyidir, ancak çok dikey olması da zaman kaybetmenize neden olabilir. Bu yüzden mükemmel açıyı bulmaya çalışın. Bazen hareketsiz durduktan sonra biraz destek vermek size biraz zaman kazandırabilir. Gaz pedalını basılı tutun ve aynı anda fren yapın (W+S) veya (Yukarı Ok + Aşağı Ok). Bu güçlendirmeler için mükemmel anlar, seviyeye devam etmeden önce bir saniye beklemeniz gerektiği zamandır. W,A,D veya YUKARI, Aşağı, Sağ tuşlarına bastığınızda zamanlayıcı başlar. Bazen başlangıçta bırakılırsınız, bu nedenle zamanlayıcının daha sonra başlaması için tuşlara doğru anda basmaya çalışın. Haritayı en az birkaç kez oynatın. Nereye atlayacağınızı, hızınızı düşüreceğinizi veya tam hızda gideceğinizi ezberleyin. Ve yukarıda bahsedilen tüm ipuçlarını ve püf noktalarını uygulayın. Bazıları diğerlerinden daha fazla beceri ve zaman alabilir. Moto X3M sürelerinizi iyileştirmenin tadını çıkarın! Moto X3M'yi Poki'de çevrimiçi olarak ücretsiz oynayabilirsiniz. Poki en büyük çevrimiçi oyun alanıdır. Her ay 30 milyondan fazla oyuncu Poki'de çevrimiçi oynuyor. Daha fazla harika oyun keşfetmek ister misiniz? En yeni oyunlarımızı içeren Poki ana sayfasına göz atın veya keşfinize Popüler Oyunlar sayfamızdan başlayın.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Moto X3M ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.