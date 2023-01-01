Moto X3M 4: Winter'da motosikletinizle buzlu dağlarda hız yapın! Bu motosiklet oyunu sizi şeker kamışlarından ve diğer tatlı yiyeceklerden yapılmış köprülerde sürmeye cesaretlendiriyor. Kırmızı Burunlu Ren Geyiği Rudolph ve Noel Baba ile kardan adamların ve Noel ağaçlarının yanından motosikletle geçin! Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party ve en yeni Moto X3M Spooky Land'i içeren bu başarılı motor oyunları serisinin dördüncü bölümü olduğundan, Moto X3M 4: Winter olarak da adlandırılmaktadır. Bisikletinizi geliştirmek için her seviyede kazanabileceğiniz tüm yıldızları toplayın ve sonunda seviyeleri tamamlamak için Noel Baba'nın Kızağını satın alın. Moto X3M Winter, Aralık 2017'de Madpuffers tarafından geliştirildi. Onlar, tüm Moto X3M serisinin yaratıcılarıdır. En iyi ipuçları için ve püf noktaları için Moto X3M oyun sayfası açıklamamıza bir göz atın. Burada hızı nasıl artıracağınızı, zamanı nasıl azaltacağınızı ve daha fazlasını bulacaksınız! Moto X3M Winter'ı şu şekilde oynayabilirsiniz:

Web Sitesi: poki.com

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