Castle Pals, iki en iyi arkadaşın kaleye hücum etmesi gereken retro seviye tabanlı bir platform oyunudur! Her birinizin kendi özel yetenekleri var: ya sert vuruşlu bir dövüşçü ya da zarif bir uçucu. Kalenin içinden geçerken ateş toplarından, goblinlerden ve daha fazlasından kaçının. Altın madalyaya ulaşmak ve her seviyeyi belirli bir süre içinde tamamlamak için kendinize meydan okuyun! Aksiyon dolu 40 seviyenin tamamında Castle Pals'a rehberlik edebilir misin? Hareket - Ok tuşları Saldırı - ZCastle Pals, Brad Erkkila tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: Squish Machine

