Gladihoppers, bir gladyatör olarak farklı arenalarda savaştığınız bir aksiyon oyunudur! Harika kariyer modu, arcade modu, hızlı dövüş ve pratik gibi farklı modlar arasından seçim yapın. Amaç mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaktır. Arenada size yardımcı olacak özel yeteneklere sahip olan Eğitmen, Cerrah, Rahip ve Casus arasından seçim yapın. Bir zafer kazandığınızda şöhret bonusları kazanacaksınız ve dövüşçünüz için zırh ve silah gibi yükseltmeler satın almak için kullanabileceğiniz altınlar kazanacaksınız. Ayrıca gücünüzü, sağlığınızı ve karizma, irade gücü ve yağma gibi becerilerinizi de yükseltebilirsiniz! Arenadaki en iyi dövüşçü olmak için kazanmaya ve dövüşçünüzü geliştirmeye devam edin! Hareket - w / a / s / dSaldırı - ok tuşları Cirit atma - e Duruşları değiştirme: boşluk çubuğu Gladihoppers, Dreamon Studios tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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