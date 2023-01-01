Swipe Fighter Heroes, Gamerce tarafından oluşturulan çevrimiçi bir dövüş oyunudur. Swipe Fighter Heroes, gerçek dünyadaki konumlara dayalı sekiz arenaya sahiptir. Oyun, oyuncuların farklı dövüş stillerini kullanarak dövüşmelerine olanak tanır: karate, güreş ve ninja hareketleri. Savunma teçhizatını kullanarak kendinizi rakibinizden koruyabilirsiniz. Dövüşçünüzün seviyesini yükseltin, hareketlerinizi yükseltin ve tüm silahları toplayın ve en iyi tokatlayan savaş kahramanı olun. Swipe Fighter Heroes, Kopenhag, Danimarka merkezli bir oyun geliştirme şirketi Gamerce tarafından yaratıldı. Ayrıca SoulSpark, Jumping Jaxx, Killer Snake ve Time Quiz oyunlarını da Poki'de oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Swipe Fighter Heroes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.