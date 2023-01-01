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Typing Fighter

Typing Fighter

poki.com

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Typing Fighter, MarketJS tarafından geliştirilen bir dövüş oyunudur. Bu oyunda ekranda gördüğünüz cümleleri yazarak rakiplerinize karşı mücadele edeceksiniz. Maksimum gücü ortaya çıkarmak için hızlı ve doğru bir şekilde yazın. 200'den fazla motive edici ifade ve alıntıdan ilham alırken, yazma becerilerinizi geliştirebilir ve muhteşem güç hareketleri gerçekleştirebilirsiniz. Devam edin ve kelimelerin gücünü gösterin! Ve tekmeler. Ekranınızda gördüğünüz cümleleri bilgisayarınızı veya dokunmatik klavyenizi kullanarak yazın. Typing Fighter, MarketJS tarafından oluşturulmuştur. Poki'de diğer gündelik oyunlarını oynayın: Power Badminton, Ludo Hero, matematik-trivia-lite ve Super Girl Story

Web Sitesi: poki.com

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