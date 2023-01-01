8 Ball Pool With Buddies

8Ball Pool With Buddies, MarketJS tarafından oluşturulan bir spor oyunudur. Bu oyunda amacınız size atanan tüm topları bilardo masasının her iki tarafındaki deliklere koymaktır. Oyunculara aradan sonra atılan ilk topa göre düz ve şeritler atanır. Topu potaya sokan oyuncuya bu tip atanır. Seviyenizi yükseltin ve galibiyetleriniz için Bilardo Paraları kazanın. Bire bir maçlarda diğer oyunculara veya arkadaşlarınıza karşı bilardo oynayın veya büyük kazanmak için turnuvalara katılın! Kişiselleştirme seçenekleri için Bilardo Mağazasına göz atmayı unutmayın! Basılı tutun ve parmağınızla veya farenin sol tuşuyla nişan alın. Topa şut atmak için bırakın.8Arkadaşlarla Top Bilardo, MarketJS tarafından yaratılmıştır. Diğer günlük oyunlarını Poki'de oynayın: Mahjong Piramitleri, Engellemeyi Kaldır, Power Badminton, Adam Asmaca, Kızma Birader Kahramanı, matematik-trivia-lite, Süper Kız Hikayesi ve Typing Fighter

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