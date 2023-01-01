WebCatalog
Tactical Squad

Tactical Squad

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tactical Squad çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Taktik Kadro, MarketJS tarafından oluşturulan bir atış oyunudur. Taktiksel bir ekip üyesisiniz ve hedef çöp adamı ortadan kaldırmakla görevlendirildiniz. Alanı denetlemek için keskin nişancınızın yakınlaştırma özelliğini kullanın. Hızlı ama aynı zamanda sakince hareket etmelisiniz. Çubuk hedefin yerini belirlerken sivillere ve masum hedeflere ateş etmemeye dikkat edin. Doğru hedefi ortadan kaldırarak para kazanacaksınız. Kazandığınız parayı daha iyi tüfekler satın almak için kullanın. Dünyanın en iyi tetikçisi olabilir misiniz? Nişan al - Fare imlecini / parmağını etrafta sürükleyin Ateş et - Sol fare düğmesi / Kırmızı düğmeye dokunun Taktik Kadro MarketJS tarafından oluşturulmuştur. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Super Bubble Shooter, Mayın Tarlası, Mayın Tarlası, Arkadaşlarla 8 Top Bilardo, Mahjong Piramitleri, Engeli Kaldır, Güç Badmintonu, Gerçek Aşk Hesaplayıcısı, Adam Asmaca, Kızma Birader Kahramanı, matematik-trivia-lite, Süper Kız Hikaye ve Yazma Savaşçısı

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tactical Squad ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Casual Chess

Casual Chess

poki.com

Mine Sweeper

Mine Sweeper

poki.com

Sudoku Village

Sudoku Village

poki.com

Mortal Cage Fighter

Mortal Cage Fighter

poki.com

Classic Solitaire

Classic Solitaire

poki.com

Ping Pong

Ping Pong

poki.com

New York Jigsaw Puzzle

New York Jigsaw Puzzle

poki.com

Spades

Spades

poki.com

8 Ball Pool With Buddies

8 Ball Pool With Buddies

poki.com

London Jigsaw Puzzle

London Jigsaw Puzzle

poki.com

Super Bubble Shooter

Super Bubble Shooter

poki.com

Mahjong Pyramids

Mahjong Pyramids

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası