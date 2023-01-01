Tactical Squad

Taktik Kadro, MarketJS tarafından oluşturulan bir atış oyunudur. Taktiksel bir ekip üyesisiniz ve hedef çöp adamı ortadan kaldırmakla görevlendirildiniz. Alanı denetlemek için keskin nişancınızın yakınlaştırma özelliğini kullanın. Hızlı ama aynı zamanda sakince hareket etmelisiniz. Çubuk hedefin yerini belirlerken sivillere ve masum hedeflere ateş etmemeye dikkat edin. Doğru hedefi ortadan kaldırarak para kazanacaksınız. Kazandığınız parayı daha iyi tüfekler satın almak için kullanın. Dünyanın en iyi tetikçisi olabilir misiniz? Nişan al - Fare imlecini / parmağını etrafta sürükleyin Ateş et - Sol fare düğmesi / Kırmızı düğmeye dokunun Taktik Kadro MarketJS tarafından oluşturulmuştur. Diğer gündelik oyunlarını Poki'de oynayın: Super Bubble Shooter, Mayın Tarlası, Mayın Tarlası, Arkadaşlarla 8 Top Bilardo, Mahjong Piramitleri, Engeli Kaldır, Güç Badmintonu, Gerçek Aşk Hesaplayıcısı, Adam Asmaca, Kızma Birader Kahramanı, matematik-trivia-lite, Süper Kız Hikaye ve Yazma Savaşçısı

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