WebCatalog
Thumb Fighter

Thumb Fighter

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Thumb Fighter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Thumb Fighter, AVIX Games tarafından oluşturulan, eski moda başparmak savaşlarına dayanan tek veya çok oyunculu bir dövüş oyunudur. Thumb Fighter, HTML5'i destekleyen tüm tarayıcılarda mevcuttur. Thumb Fighter'da bire bir parmak savaşına katılın. Thumb Fighter sizi ellerinizi kilitlemeye ve en üst pozisyon için savaşmaya davet ediyor. Blinky, Bobbie, Red Bro veya BatThumb gibi komik giyimli rakamlarla oynamayı seçebilirsiniz. Diğer baş parmağınızın düşmesini bekleyin ve ardından üstüne atlayın. Gerçek Thumb War Şampiyonunun kim olduğunu kanıtlamak için tarayıcınızda Thumb Fighter oynayın. Oynayacak bir arkadaşınız mı var? Daha sonra "P1 vs P2" seçeneğini seçin. Yalnızsanız "P1 vs CPU" seçeneği ile bilgisayara karşı oynayabilirsiniz. Daha sonra parmak dövüşçünüzün nasıl görüneceğine siz karar verirsiniz. Geriye sayım başlıyor. 1. Oyuncu klavyedeki "A" tuşunu, ikinci oyuncu ise "L" tuşunu kullanır. Kazanan, baş parmağını en uzun süre üstte tutabilen kişidir. Thumb Fighter, Buenos Aires, Arjantin merkezli Avix Games tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Thumb Fighter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Thumb Fighter Christmas

Thumb Fighter Christmas

poki.com

Thumb Fighter Halloween

Thumb Fighter Halloween

poki.com

Stone Age Architect

Stone Age Architect

poki.com

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Bumper Cars Soccer

Bumper Cars Soccer

poki.com

Turn Right

Turn Right

poki.com

Beecoins Inc

Beecoins Inc

poki.com

Exceptions

Exceptions

poki.com

Photo Puzzle: Jigsaw Edition

Photo Puzzle: Jigsaw Edition

poki.com

Photo Puzzle: Slide Edition

Photo Puzzle: Slide Edition

poki.com

Jigsaw Photo Puzzle: Summer

Jigsaw Photo Puzzle: Summer

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası