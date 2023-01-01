Thumb Fighter, AVIX Games tarafından oluşturulan, eski moda başparmak savaşlarına dayanan tek veya çok oyunculu bir dövüş oyunudur. Thumb Fighter, HTML5'i destekleyen tüm tarayıcılarda mevcuttur. Thumb Fighter'da bire bir parmak savaşına katılın. Thumb Fighter sizi ellerinizi kilitlemeye ve en üst pozisyon için savaşmaya davet ediyor. Blinky, Bobbie, Red Bro veya BatThumb gibi komik giyimli rakamlarla oynamayı seçebilirsiniz. Diğer baş parmağınızın düşmesini bekleyin ve ardından üstüne atlayın. Gerçek Thumb War Şampiyonunun kim olduğunu kanıtlamak için tarayıcınızda Thumb Fighter oynayın. Oynayacak bir arkadaşınız mı var? Daha sonra "P1 vs P2" seçeneğini seçin. Yalnızsanız "P1 vs CPU" seçeneği ile bilgisayara karşı oynayabilirsiniz. Daha sonra parmak dövüşçünüzün nasıl görüneceğine siz karar verirsiniz. Geriye sayım başlıyor. 1. Oyuncu klavyedeki "A" tuşunu, ikinci oyuncu ise "L" tuşunu kullanır. Kazanan, baş parmağını en uzun süre üstte tutabilen kişidir. Thumb Fighter, Buenos Aires, Arjantin merkezli Avix Games tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır!

Web Sitesi: poki.com

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