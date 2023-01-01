Stone Age Architect, bize Thumb Fighter'ı da getiren Avix Games tarafından yaratılan tarih öncesi temalı bir bulmaca oyunudur. Bu tangram bulmaca oyunu zihninizi fizik, uzaylılar, zaman yolculuğu ve güvenilir arkadaşınız Bob ile test edecek. Uzaylılara, size gönderdikleri herhangi bir bulmacayı çözebileceğinizi kanıtlamak için gerekenlere sahip misiniz? Tüm parçaları yerine koymak ve dünya dışı arkadaşlarınıza yardım etmek için özel ışın silahınızı kullanın! Kontroller: Fare - Işın tabancasını kullanmak ve parçaları hareket ettirmek için tıklayın Yaratıcı hakkında: Stone Age Architect, Buenos Aires, Arjantin merkezli Avix Games tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Exceptions ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır!

Web Sitesi: poki.com

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