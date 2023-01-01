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Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

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Stick Fighter, tamamı farklı hareket setlerine sahip altı karakterden birinin kontrolünü elinize aldığınız bir dövüş oyunudur! Kendinizi en iyi Sopa Dövüşçüsü olarak kanıtlamak amacıyla diğer karakterlerin her birini ele alarak tek oyunculu modda eldiveni çalıştırın! Biraz daha gerçek bir şeyi tercih ediyorsanız, bir arkadaşınızla birlikte katılın ve 1v1'de savaşın ve sonunda kimin en iyi olduğuna karar verin! Ana karakter olarak bir karakter mi seçeceksiniz, yoksa hepsinin ustası mı olacaksınız? Stick Fighter, ARF Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını da oynayın: Bearsus and Dungeons & Dress-UpsPoki'de Stick Fighter'ı ücretsiz oynayabilirsiniz. Stick Fighter'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stick Fighter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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