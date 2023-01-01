Dungeons & Dress-Ups, fantastik rol yapma oyunlarından öğeler içeren benzersiz bir giydirme oyunudur. Bu oyun sizi harikalar ve güzelliklerle dolu büyülü bir dünyaya sokacak ve istediğiniz kişi olabilirsiniz! Atalarının paralı asker soyundan gelen efsanevi bir savaşçı olmak ister misin? Uzak bir krallığın büyü yapan yaramaz prensesi olmak ister misin? Ok ve yay kullanan pembe saçlı bir ork olmak ister misiniz? Yoksa orta çağa özgü ilginç bir stil anlayışına sahip isimsiz bir elf kahramanı mı olmak istiyorsunuz? Zindanlar ve Giydirmelerde hepsi olabilirsiniz! Tek yapmanız gereken, kahramanınızı yaratmak ve oyun içi paneli kullanarak karakterinizin teninden, saçından, yüz hatlarından, kıyafetlerinden, silahlarından ve arka planına kadar tüm yönlerini özelleştirmek! Oluşturduğunuz eserden memnun kaldığınızda, onu cihazınıza kaydetmek için soldaki düğmeye dokunun. Devam edin ve bize ne kadar yaratıcı olduğunuzu gösterin; kendi maceranızı seçmeye ve heyecan verici hikayeleriniz için mükemmel kahramanlar topluluğunu yaratmaya hazır mısınız? Bir öğeyi/rengi donatmak veya çıkarmak için tıklayın veya üzerine dokunun. Karakterinizi rastgele hale getirmek için sol üst düğmeye dokunun. Eserinizi kaydetmek için aşağıdaki düğmeye dokunun. Dungeons & Dress-ups, 2022 yılında ARF Games tarafından geliştirildi. Poki'de son derece eğlenceli bir dövüş oyunu var: BearsusPoki'de Dungeons & Dress-ups'ı ücretsiz oynayabilirsiniz.Dungeons & Dress- ups, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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