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Kawaii Dress-Up

Kawaii Dress-Up

poki.com

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Kawaii Dress-Up, sınırsız sayıda şık karakter yaratıp özelleştirebileceğiniz sevimli bir giydirme oyunudur. Oyunu başlatın ve en sevdiğiniz kıyafetleri giymeye başlayın. Karakterinizin cilt, saç, yüz özellikleri, kıyafetler ve daha fazlasına kadar tüm yönlerini özelleştirin! Ayrıca seçebileceğiniz birçok renk ve desen var! Oluşturduğunuz eserden memnun kaldığınızda, onu cihazınıza kaydetmek için soldaki düğmeye dokunun. Devam edin ve bize ne kadar yaratıcı olabileceğinizi gösterin! Şehirdeki en ünlü moda tutkunu olmaya hazır mısınız? Bir öğeyi/renge onu donatmak veya çıkarmak için tıklayın veya dokunun. Karakterinizi rastgele hale getirmek için sol üst düğmeye dokunun. Yaratılışınızı kaydetmek için aşağıdaki düğmeye dokunun. Kawaii Dress-Up, ARF Games tarafından geliştirilmiştir. Poki'de başka harika oyunlar da var: Dungeons & Dress-Ups, Bearsus ve Stick FighterKawaii Dress-Up'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Kawaii Dress-Up bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kawaii Dress-Up ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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