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Dunk Perfect

Dunk Perfect

poki.com

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Dunk Perfect, Ranida Games tarafından oluşturulan bir 3D spor oyunudur. Bu serbest stil smaç basketbol oyununda karakteriniz, üç puan ve ayrıca stil puanı kazanmak için mümkün olduğu kadar yükseğe zıplamayı hedefliyor! Harika çarpma hareketlerini sergileyin, zorlu seviyeleri deneyimleyin ve karakterinizi kişiselleştirmek için muhteşem güçlendirmelerin kilidini açın. Tüm seviyelerde mükemmel bir puan kazanabilir misiniz? Zıpla - Sol fare düğmesini sürükleyin ve bırakın Döndür - Sol veya sağ ok tuşlarını basılı tutun Dunk Perfect, Ranida Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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