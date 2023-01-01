Descent, Sakkat Studio tarafından oluşturulan bir beceri oyunudur. Siz inmesi gereken bir dağcısınız. Duvardan uzağa atlamak için parmağınızı veya farenin sol düğmesini basılı tutun. Duvardan çıktığınızda karakteri tekrar duvara dokunana kadar kontrol edemezsiniz. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çok para toplamak ve ölümcül engellerden kaçınmak için atlamalarınızı dikkatli bir şekilde zamanlayın. Devam edin ve Descent'i arkadaşlarınızla paylaşın ve yüksek puanları karşılaştırın! Duvardan uzağa atlamak için parmağınızı veya farenin sol düğmesini basılı tutun. Para toplamak ve engellerden kaçınmak için atlamalarınızı dikkatli bir şekilde zamanlayın. İniş, Sakkat Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer atari/beceri oyunlarını oynayın: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run ve Throw It Higher!

Web Sitesi: poki.com

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