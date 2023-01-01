WebCatalog
Descent

Descent

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Descent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Descent, Sakkat Studio tarafından oluşturulan bir beceri oyunudur. Siz inmesi gereken bir dağcısınız. Duvardan uzağa atlamak için parmağınızı veya farenin sol düğmesini basılı tutun. Duvardan çıktığınızda karakteri tekrar duvara dokunana kadar kontrol edemezsiniz. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çok para toplamak ve ölümcül engellerden kaçınmak için atlamalarınızı dikkatli bir şekilde zamanlayın. Devam edin ve Descent'i arkadaşlarınızla paylaşın ve yüksek puanları karşılaştırın! Duvardan uzağa atlamak için parmağınızı veya farenin sol düğmesini basılı tutun. Para toplamak ve engellerden kaçınmak için atlamalarınızı dikkatli bir şekilde zamanlayın. İniş, Sakkat Studio tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer atari/beceri oyunlarını oynayın: James Gun, Ground Digger, Crush It!, Sweet Run ve Throw It Higher!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Descent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Crush It!

Crush It!

poki.com

Winter Dodge

Winter Dodge

poki.com

James Gun

James Gun

poki.com

Pick Up Associations

Pick Up Associations

poki.com

Monkey Kick

Monkey Kick

poki.com

It's Story Time!

It's Story Time!

poki.com

Jetpack Joyride

Jetpack Joyride

poki.com

Double Bounce

Double Bounce

poki.com

Perfect Dunk

Perfect Dunk

poki.com

Bouncy Dunks

Bouncy Dunks

poki.com

Cat's Party

Cat's Party

poki.com

Dunk Perfect

Dunk Perfect

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası