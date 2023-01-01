WebCatalog
It's Story Time!

It's Story Time!

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde It's Story Time! çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

It's Story Time, Sakkat Studio tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Beyin gücünüzü teste tabi tutmak ister misiniz? It's Story Time, kalıpların dışında düşünerek çözebileceğiniz zorlu bulmacalarla dolu çeşitli mini oyunlar içerir. Gizli nesneleri bulun, birden fazla nesneyi karıştırmak için sürükleyip bırakın, nesnelerin parçalarını çıkarın, dolapları ve çekmeceleri açın ve çok daha fazlasını yapın. Oyun size, oyunda gördüğünüz nesneleri değiştirerek tamamlamanız gereken görevlerin bir listesini sunacaktır. Sıkışırsanız ipucu düğmesini kullanmaktan çekinmeyin. Bu oyun, tüm aile için uygun bir eğlence sunarken odaklanmanızı ve dikkatinizi artıracak! Bir nesneyi seçmek/almak için tıklayın veya üzerine dokunun. Nesne hareketliyse, farenizi veya parmağınızı basılı tutun ve sürükleyin. It's Story Time, Sakkat Studio tarafından oluşturuldu. Poki'de başka birçok düşünme ve yönetim oyunları da var: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! ve İniş

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, It's Story Time! ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Pick Up Associations

Pick Up Associations

poki.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Descent

Descent

poki.com

Cat's Party

Cat's Party

poki.com

Where is My Cat?

Where is My Cat?

poki.com

Throw It Higher!

Throw It Higher!

poki.com

MiniMissions

MiniMissions

poki.com

Lumberjack Story

Lumberjack Story

poki.com

Sweet World

Sweet World

poki.com

Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

James Gun

James Gun

poki.com

Zomball

Zomball

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası