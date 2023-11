It's Story Time, Sakkat Studio tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Beyin gücünüzü teste tabi tutmak ister misiniz? It's Story Time, kalıpların dışında düşünerek çözebileceğiniz zorlu bulmacalarla dolu çeşitli mini oyunlar içerir. Gizli nesneleri bulun, birden fazla nesneyi karıştırmak için sürükleyip bırakın, nesnelerin parçalarını çıkarın, dolapları ve çekmeceleri açın ve çok daha fazlasını yapın. Oyun size, oyunda gördüğünüz nesneleri değiştirerek tamamlamanız gereken görevlerin bir listesini sunacaktır. Sıkışırsanız ipucu düğmesini kullanmaktan çekinmeyin. Bu oyun, tüm aile için uygun bir eğlence sunarken odaklanmanızı ve dikkatinizi artıracak! Bir nesneyi seçmek/almak için tıklayın veya üzerine dokunun. Nesne hareketliyse, farenizi veya parmağınızı basılı tutun ve sürükleyin. It's Story Time, Sakkat Studio tarafından oluşturuldu. Poki'de başka birçok düşünme ve yönetim oyunları da var: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! ve İniş

Web Sitesi: poki.com

