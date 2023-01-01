Lumberjack Story, Paranoid Glitch Games tarafından oluşturulan bir kış macera oyunudur. Buzla kaplanan köyünü kurtarmak için yola çıkan cesur bir oduncunun hikayesini izleyin. Kasabanızı kurtarmak için her türden düşmanı yenmeniz gerekecek! Oduncu Hikayesini çözmek ve köye huzuru ve sıcaklığı geri getirmek için gerekenlere sahip misiniz? Kontroller: WASD - Yürümek Shift - Çalıştır Fare - Etrafınıza bakın ve vurmak için tıklayın Sekme - Hedefi kilitle Uzay - Zıpla E-Bir şey al Yaratıcı hakkında: Lumberjack Story, Paranoid Glitch Games tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

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