Wild Bullets, tüm insanlık köleleştirilmeden önce dört iblis patronu ve onların yardakçılarını bulup yenmekle görevlendirilen kasaba şerifi olduğunuz bir aksiyon arcade oyunudur. Güzel batı kasabanızı, sakinlerini zihin kontrollü kuklalara dönüştüren iblislerin haydut çetesinden kurtarın! Yeni güçlü mühimmat türlerini bulmak için sandıkları bulun ve yağmalayın. Daha sonra yeni karakterlerin kilidini açmak için para toplayın veya bunları yükseltmeler için harcayın. Ekstra yetenekler kazandıran Wild Card'ları seçin, birden fazla düşmanı alt edin ve Demon Land'e giden kapıyı açmak için kombinasyonları zincirleyin! Bu, kaçırmak istemeyeceğiniz bir shoot-em-up macerasıdır! Move - WASD tuşları Shoot - KPunch - LWild Bullets, BUN GUN tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: Hoppenhelm ve Dodge Blast

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wild Bullets ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.