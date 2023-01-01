Kize.io, bir lobide doğduğunuz ve tüm oyuncular hazır olduktan sonra ana haritaya gittiğiniz yeni bir Battle Royale IO Oyunudur. Sandıkları açmalı, diğer oyuncuları yağmalamalı, bir üs inşa etmeli, malzemeleri toplamalı, rakiplerinizi öldürmeli ve fırtınadan kaçınmalısınız!.

Web Sitesi: kize.io

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