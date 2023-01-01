WebCatalog
Kize.io

Kize.io

kize.io

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kize.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kize.io, bir lobide doğduğunuz ve tüm oyuncular hazır olduktan sonra ana haritaya gittiğiniz yeni bir Battle Royale IO Oyunudur. Sandıkları açmalı, diğer oyuncuları yağmalamalı, bir üs inşa etmeli, malzemeleri toplamalı, rakiplerinizi öldürmeli ve fırtınadan kaçınmalısınız!.

Web Sitesi: kize.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kize.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

buildroyale.io

1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

krunt.io

krunt.io

krunt.io

Yohoho.io

Yohoho.io

yohoho.io

Hexanaut.io

Hexanaut.io

hexanaut.io

Bullet League

Bullet League

poki.com

Gunbox.io

Gunbox.io

gunbox.io

Slay.one

Slay.one

slay.one

Nugget Royale

Nugget Royale

poki.com

Rebels Clash

Rebels Clash

poki.com

MooMoo FRVR

MooMoo FRVR

moomoo.io

JustBuild.LOL

JustBuild.LOL

justbuild.lol

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası