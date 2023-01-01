Krunt.io - Çok eğlenceli 2D Battle Royale .io oyunu. Bu engellenmemiş okul oyununda siz de inşa edebilirsiniz. Marl, xAz ve Razor tarafından yapılan ücretsiz bir .IO oyunu.

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