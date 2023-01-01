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BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

buildroyale.io

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1 Numaralı IO Battle Royale Oyunu. İnşa et, kır ve ortadan kaldır! Build Royale.io, tüm düşmanlarınızı yenmek için silahlarınızı geliştirmek ve yağmalamanız gereken bir 2D nişancı IO oyunudur. Ganimetinizi yükseltmek için rakipleri inşa edin, kırın ve ortadan kaldırın. Ayakta kalan son kişi sen mi olacaksın?

Web Sitesi: buildroyale.io

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