Goober Royale, hem solo hem de takım tabanlı oynanış sunan bir battle royale oyunudur. Bu aksiyon dolu oyunda, jetpack ve roketatarla küçük bir aptal olarak oynayacaksınız. Kazanmak için diğer tüm Goober'lara karşı savaşmanız gereken battle royal oyun modunda şansınızı deneyebilir veya diğerlerine karşı zafer kazanmak için en fazla 3 arkadaşınızla takım kurabilirsiniz. Düşmanlarınıza karşı savaşmak için nükleer bombalar ve el bombaları gibi çeşitli farklı silahlar kullanın. Peki bu yoğun rekabette birinci olmaya var mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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