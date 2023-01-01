Birliklerinizi toplayın ve War Master'da savaş alanına çıkın! Bu strateji aksiyon oyununda saldırı altındaki bir ordu üssünün komutasını ele alıyorsunuz. Kışla inşa etmek, birliklerinizi eğitmek ve savaşta onlara liderlik etmek size kalmış. Düşmanlarınızı yendikten sonra altın madalyaları düşürecekler. Sıralamanızı yükseltmek için bunları kullanabilirsiniz. Rütbeniz yükseldikçe düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz tanklar, saldırı helikopterleri ve hatta nükleer bombalar gibi daha fazla silahın kilidini açacaksınız. Her savaşı kazanacak stratejik deha siz misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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