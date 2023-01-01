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Conq.io

Conq.io

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Web Sitesi: poki.com

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Conq.io, dünyayı fethetmeniz gereken çok oyunculu bir oyundur! Küçük krallıklar ve köylerle dolu bir haritayla başlıyorsunuz. Diğer oyuncuların kasabalarını ele geçirmek için köylerinizi ve birliklerinizi yönetmeniz ve komuta etmeniz gerekecek. Tüm haritayı fethedin ve kazanın! Yine de yiyecek tedarikinize dikkat edin! Napolyon'un dediği gibi: "Bir ordu midesinin üzerine yürür", yani yiyecek olmaması, birliklerinizin savaşamayacağı anlamına gelir. Haritadaki kareleri ele geçirmek ve bunları kasabalarınıza bağlamak, yiyeceklerin gelmeye devam etmesini sağlayacaktır; bu nedenle krallığınızı bağlantıda tutmaya çalışın. Conq.io'da kazanacak kadar stratejik misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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