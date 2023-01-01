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MicroWars

MicroWars

poki.com

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MicroWars, haritanın kontrolü için savaştığınız bir strateji oyunudur. Birliklerinizi saldırmak için üslere gönderin ve kontrol altına almaya çalışın. Kontrol ettiğiniz üsler fazla mesai yaparak birlikler oluşturur, yani ne kadar çok üs kontrol ederseniz, o kadar fazla güce sahip olursunuz. Haritalar çeşitli tarafsız üsler içerir. Düşmanınızın sizi fethettiğinden daha hızlı fethetmeye hazır mısınız? MicroWars, Okashi Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! MicroWars'ı Poki üzerinden ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. MicroWars'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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