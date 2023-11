Army Warfare, güverte oluşturma sistemini kullanan bir 3D savaş oyunudur. Askeri birim kartlarını toplayın ve düşman üslerinizi yok etmek için bunları çeşitli arenalarda kullanın. Savaşları kazanmak, ilerlemenize ve yeni birim kartlarının ve saldırıların kilidini açmanıza yardımcı olur, böylece koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. Desteleri düzenleyin, taktikler oluşturun, hamleleri stratejilendirin, elit askerlerden oluşan güçlü bir orduyu kontrol edin ve düşman savunma kulelerini sonsuza kadar yıkmak için birlikleri konuşlandırın. Bu yoğun savaş alanında yer almaya hazır mısınız? Kartı kullanın - Sol fare düğmesi Kamerayı hareket ettirin - Sol fare düğmesi, WASD veya Ok tuşları Yakınlaştırma - Fare kaydırma Army Warfare, Barnzmu tarafından oluşturuldu. Diğer spor oyunlarını Poki'de oynayın: Super Star Car, Super MX - The Champion ve Super Bike the Champion Army Warfare'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Army Warfare şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

