Lordz.io'da rakip orduları öldürün! Büyüyen mürettebatınıza askerleri, okçuları ve barbarları dahil edin. Lordzio'da ejderhalar sizi çok sayıda saldırgandan koruyabilir. Yakındaki birimleri öldürün ve savaş alanı mücevherlerini toplayın. Lordz io: Çevrimiçi Ortaçağ Savaşı'nda kral olabilirsiniz! Diğer oyunculara karşı ve arkadaşlarınızla çevrimiçi rekabetçi oyunlar oynayın. Şövalyeleri, Askerleri, Okçuları, Büyücüleri, Barbarları ve hatta Ejderhaları devasa ordunuza dahil edin, ardından dünya çapında 20'ye kadar gerçek oyuncuya karşı savaşmak için savaş alanına girin. Devasa bir ordu kurun, efendinizi koruyun, zengin olun, yükseltmeler üzerinde çalışın, takımlara katılın, görünümlerin kilidini açın ve çok daha fazlasını yapın! Şövalyeler, okçular, büyücüler, barbarlar ve ejderhalar dahil olmak üzere 7 benzersiz birlik türünü işe alın. Diğer oyuncuları yenmek için en iyi strateji ve taktikleri seçin. Daha hızlı hareket etmek veya diğer lordz'ları yenmek için ordunuzu stratejik olarak bölün.Lordz.io, Spinbot tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunu!Lordz.io'yu Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz: Lordz.io

Web Sitesi: lordz.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lordz.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.