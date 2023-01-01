Arkadaşlarınıza ve dünya çapındaki diğer oyunculara karşı Minecraft Takım Ölüm Maçı oynayın! Pixel Warfare 3: Vegeta777 vs PewDiePie yeni haritalar ve oynanış özellikleri sunuyor. Mevcut bir oyuna katılın veya benzersiz kurallarla kendi odanızı yaratın. Anında hasar vermek için uzaylı silahını kullanın!

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