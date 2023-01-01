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Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Soda Saga

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Efsanevi Candy Crush Saga'nın yapımcılarından Candy Crush Soda Saga geliyor! Benzersiz şekerler, daha muhteşem eşleştirme kombinasyonları ve mor soda ve eğlenceyle dolu zorlu oyun modları! Bu ağız sulandıran bulmaca macerası eğlenceye olan susuzluğunuzu anında giderecek. Büyülü oyunun yeni boyutlarında geçiş yaparak ve eşleştirerek Tiffi'yi bulmak için çıktığı heyecanlı yolculukta Kimmy'ye katılın. Bu Sodalı Efsaneyi tek başınıza oynayın veya kimin en yüksek puanı alacağını görmek için arkadaşlarınızla oynayın! Aylık sezon güncellemeleri, keşfetmeniz için benzersiz görevler ve heyecan verici bir oyun sunuyor! Destanınızda size yardımcı olacak ödüller ve güçlendiriciler kazanırken Season Pass'te ilerlemek için görevleri tamamlayın. Bölüm Yarışında rekabetçi yönünüzü gösterin! Kimin seviyeleri en hızlı tamamlayıp en hızlı ilerleyebileceğini görmek için diğer oyunculara karşı yarışın. Veya oyuncuların Sodalı ödüller için birlikte çalıştığı 4'lü Sıralı oyun modunda takım olarak çalışın!

Web Sitesi: king.com

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