Build & Crush, seviyeleri inşa edebileceğiniz veya ezebileceğiniz bir oyundur! İnşa modunda blokları kullanarak kendi benzersiz seviyelerinizi şekillendirebilir, daha sonra bunları ezebilir veya başkalarının ezmesi için yükleyebilirsiniz. Ezilme menüsünde, çeşitli silahlarla, araçlarla veya doğal afetlerle yok edebileceğiniz, kullanıcı tarafından oluşturulan tonlarca seviye göreceksiniz. Uçaklar, nükleer bomba, yıldırım, yanardağ ve çok daha fazlası arasından seçim yapın! Menüden kendiniz bir seviye seçebilir veya rastgele modu seçebilirsiniz. İnşa et ve ez modunun yanında, şu anda bir zombi modu içeren çok oyunculu modunuz var. Bu modda zombiler binayı yıkmadan önce ekip kurmanız ve onları öldürmeniz gerekiyor. Harika seviyeler oluşturabilir ve daha da önemlisi onları ezebilir misiniz? Menü - PCrush - CBlocks - SekmeSelect Crush power / Shoot - CursorMevcut güçten kurtulun - QBuild & Crush, Ctrl4ltDel tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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