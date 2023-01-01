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Tower Crush

Tower Crush

poki.com

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Tower Crush, Impossible Apps tarafından oluşturulan bir kule savunma oyunudur. Altı kata kadar kulenizi inşa edin, onları silahlarla doldurun, yükseltin, geliştirin ve fantastik savaşlarda rakiplerinizi yenin! Sekiz eşsiz sınıf (Savaşçı, Paladin, Ölümsüz, Ork, Viking, Sihirbaz, Ateş Elementali, Taş Golem) ve on inanılmaz derecede güçlü silah türü (Makineli Tüfekler, Toplar, Alevli Silahlar, Bomba Atarlar, Şok Dalgaları, Roketatarlar, Lazerler, Teslalar, Buz Topları, Güçlü Plazma Topları). Kampanya modunda 280'den fazla seviye ve çok oyunculu modda sonsuz eğlence ile her maç farklı bir deneyim gibi hissedilecek. Rakibinizin kulesini ezmeye hazır mısınız? Onur ve şeref için! Kule katlarınızdan birini seçmek için tıklayın veya dokunun ve saldırmak için düşman katlarından birine tıklayın veya dokunun. Kalkan, Şifa, Fırtına, Buz ve daha fazlası gibi güçlendirmeleri kullanmak için kulenizin yakınında göründüklerinde güçlendirme simgelerine dikkat edin. Tower Crush, Impossible Apps tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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